El 1x1 de España ante Alemania

Con un Dani Olmo brillante, que anotó y dio una asistencia, España se impuso a Alemania y está en Semifinales de la Euro 2024

De la mano de un Dani Olmo brillante que entró por la lesión de Pedri en los primeros minutos, España ratificó que es una de las candidatas para ganar la Euro 2024 tras derrotar en agónico partido a la anfitriona Alemania.

A continuación, el uno por uno en cuanto al desempeño de los futbolistas que utilizó el técnico Luis de la Fuente.

ESPN+ en Español LaLiga, Bundesliga, MLB, UFC, Boxeo y miles de eventos en vivo, collection originales exclusivas y mucho más. Suscríbete aquí

EUNAI SIMÓN 8 Vendido.

Respondió con agilidad y reflejos a los remates alemanes, pocos al principio, bastantes más a medida que se acercaba el remaining… Hasta quedarse vendido en el empate. Quizá pudo salir a buscar el centro por arriba, pero sus defensas le dejaron vendido al remate de Wirtz. En la prórroga volvió a responder como un coloso.

CARVAJAL 4 Expulsado.

Vigiló, con problemas, a Sané primero y Wirtz después cuando le buscaron por su banda. Quiso sumarse sin mucho resultado al ataque y pareció fuera de posición en la jugada que valió el empate alemán. Al remaining de la prórroga se provocó su expulsión con una falta en la que dejó patente su falta de recursos por el cansancio.

LE NORMAND 6 Amonestado.

Una falta sin más le costó una amonestación muy discutible mediada la primera mitad, provocando que durante el descanso De la Fuente decidiera su cambio. Hasta entonces estuvo firme, colocado y sin complicarse la vida.

LAPORTE 5 Señalado.

Bien al corte y en la colocación, fue retratado en el 1-1, quedándose clavado tras el cabezazo de Kimmich sin atender ni reaccionar al remate, libre de marca, de Wirtz.

CUCURELLA 7 Incansable.

No paró. Ni en defensa ni en ataque, combinando arriba y redoblando esfuerzos abajo, multiplicándose para ocultar despistes de sus compañeros si hacia falta y no buscando nunca el lucimiento private, sino el apoyo colectivo. No tuvo tiempo de acudir a cortar el centro que Kimmich cabeceó para el gol posterior de Wirtz. Pudo provocar un penalti… que extrañamente no se señaló por mano.

RODRI 7 Serio.

Aparcó la brillantez para poner en el escenario la sobriedad de principio a fin. De inicio o de acompañante estuvo a nivel notable, repartiendo el juego con criterio aunque pudo echarse de menos algo más de verticalidad en sus pases.

FABIÁN RUIZ 7 Acompañante.

Fiel escudero de Rodri en el centro del campo, se multuplicó en sus labores, más en faceta defensiva a medida que avanzó el partido y siendo un gran colaborador en el juego de contención hasta que fue sustituido por Joselu ya en la prórroga.

PEDRI – Lesionado.

Kroos le cazó, de mala manera, apenas comenzar el partido, en su segunda intervención y provocando una lesión que obligó a sustituirle antes de llegarse a los diez minutos de partido. Había comenzado con un remate peligroso… que debió servir de aviso a los alemanes.

De Yamal para Olmo, de Olmo al 1-0 de España ante Alemania. AP

LAMINE YAMAL 7 Atrevido.

Buscó el uno contra uno por la banda, correr en diagonal y posicionarse para el remate. Le dio un excelente pase a Morata que no acertó a rematar y asistió a Dani Olmo en el 1-0. Fue sustituido poco después de la hora de juego por Ferran.

NICO WILLIAMS 7 Pesadilla.

Vertical y vertiginoso, atrevido, combinativo y brillante al llegar a la línea de fondo buscando a sus compañeros con centros que no encontraban rematador, casi siempre fuera de sitio Morata. Extrañamente fue sustituido en la recta remaining por Mikel Merino.

LaLiga está en ESPN+ Ahora puedes disfrutar LaLiga en ESPN+, donde podrás ver todos los partidos En Vivo en español. Suscríbete aquí

MORATA 5 Estático.

Mejor en la combinación que en el remate, supo buscar a sus compañeros para pasarles el balón encarando, pero a la hora de posicionarse para el remate no encontró su sitio, demasiado inmóvil y esperando el balón más que buscándolo.

DANI OLMO 8 Clave.

Le costó entrar en juego en la primera mitad, a veces estorbándose con Nico o Lamine Yamal o no encontrando su lugar junto a Fabián, pero a medida que avanzó el partido se fue entonando, combinando con inteligencia y buscando posiciones de remate… Hasta encontrar el gol en un excelente remate de primeras. Y, en el remaining de la prórroga servir el centro del gol definitivo.

NACHO 4 Lento.

Entró en lugar de Le Normand al comenzar la segunda mitad. Su vereranía le ayudó a saber colocarse para colaborar con Laporte… Pero a medida que avanzaron los minutos fue perdiendo velocidad y criterio en la colocación, ganado hasta en tres ocasiones por los rivales.

FERRAN 6 Fresco.

Sustituyó a Lamine Yamal, reforzando y aumentando el juego por la banda. Con su movilidad supo clavar a los defensas y tuvo en sus botas el 3-1 en el tiempo añadido de la prórroga, pero no acertó en el remate.

MERINO 8 Héroe.

A un minuto de concluir la prórroga supo saltar y enbocar un remate de cabeza mágico para clasificar a España. Había entrado por Nico para reforzar el mediocampo y evitar el empate alemán… No pudo hacerlo pero se creció en la prórroga.

Selecciones Editoriales 2 Relacionado

OYARZÁBAL 7 Recurrente.

Entró por Morata para formar pareja ofensiva de Ferran en el desemboque de un partido que debía, y suponía, ganar España. El empate alemán motivó que se multiplicase en labores ofensivas, siendo un notable recurso que rozó el gol en dos remates.

JOSELU 5 Apagado.

Recurrió al 9 De la Fuente ya en la prórroga con un Joselu que debía esperar balones de Ferran, Oyarzabal o Dani Olmo, pero apenas si entró en juego.