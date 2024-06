India Election Results: Live Updates

It’s the day India has been ready for after greater than six weeks of voting the world over’s largest democracy: the announcement of ends in a common election that may chart the nation’s path for the following 5 years and almost certainly properly past. Seats wanted for majority N.D.A. 3 seats received,

289 main Different 0 received,

22 main INDIA 1 received,

228 main Modi’s B.J.P. and allies Congress and allies Narendra Modi, India’s strongest political determine in a era, is searching for a 3rd consecutive time period as prime minister, which might make him solely the second Indian chief to attain that feat. Within the months forward of the election, about three dozen opposition events got here collectively right into a grand coalition, known as the Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance, or INDIA, hoping to pool their votes collectively for a stronger struggle towards Mr. Modi’s formidable Bharatiya Janata Social gathering, or B.J.P., and its alliance, known as the Nationwide Democratic Alliance, or N.D.A. Social gathering Coalition Seats Seats N.D.A. 3 INDIA 1 Mr. Modi pitched himself to voters as the person to maintain India on the march, each at residence and overseas. His opponents warned that his continued management would put India’s democracy and secular basis in essential hazard. Word: Dotted traces present disputed borders. Because the outcomes are available in, Indians might be trying intently on the development traces for Mr. Modi’s B.J.P. Within the earlier election, in 2019, the get together received a commanding majority, securing 303 seats to simply 52 for the primary opposition get together, the Indian Nationwide Congress. To pose a critical problem to Mr. Modi, the Congress get together must dramatically enhance on its efficiency this election. The B.J.P. set an excellent increased aim for itself within the 2024 election. However the newly united opposition coalition hoped to carry the B.J.P. underneath its said goal of greater than 400 seats within the decrease home of Parliament, and even shrink its majority. Outcomes by Constituency This desk reveals the outcomes from the 2024 election in every parliamentary constituency grouped by the coalition that received it within the final common election. Locations the place N.D.A. received in 2019 Locations the place N.D.A. received in 2019 Constituency Whole votes Chief margin

(pct. factors) Srikakulam

Andhra Pradesh 974,326 Kinjarapu Rammohan Naidu

+26 Vijayawada

Andhra Pradesh 1,258,196 Kesineni Sivanath

+21 Guntur

Andhra Pradesh 982,997 Chandra Sekhar Pemmasani

+28 Arunachal West

Arunachal Pradesh 379,611 Kiren Rijiju

+25 Arunachal East

Arunachal Pradesh 310,213 Tapir Gao

+10 Valmiki Nagar

Bihar 724,338 Sunil Kumar

+12 Paschim Champaran

Bihar 758,962 Sanjay Jaiswal

+13 Purvi Champaran

Bihar 646,743 Radha Mohan Singh

+9 Sheohar

Bihar 630,481 Beautiful Anand

+6 Sitamarhi

Bihar 505,641 Devesh Chandra Thakur

+8 Madhubani

Bihar 348,414 Ashok Kumar Yadav

+13 Jhanjharpur

Bihar 407,969 Ramprit Mandal

+18 Supaul

Bihar 734,394 Dileshwar Kamait

+14 Araria

Bihar 799,478 Pradeep Kumar Singh

+3 Katihar

Bihar 664,478 Dulal Chandra Goswami

+5 Purnia

Bihar 396,246 Santosh Kumar

+2 Madhepura

Bihar 971,917 Dinesh Chandra Yadav

+15 Darbhanga

Bihar 972,436 Gopal Jee Thakur

+17 Muzaffarpur

Bihar 534,458 Raj Bhushan Choudhary

+25 Vaishali

Bihar 666,175 Veena Devi

+7 + Present extra The place events with out an alliance received The place events with out an alliance received Constituency Whole votes Chief margin

(pct. factors) Araku

Andhra Pradesh 891,931 Gumma Thanuja Rani

+5 Vizianagaram

Andhra Pradesh 894,731 Appalanaidu Kalisetti

+19 Visakhapatnam

Andhra Pradesh 794,072 Sribharat Mathukumili

+35 Anakapalle

Andhra Pradesh 908,425 C. M. Ramesh

+22 Kakinada

Andhra Pradesh 1,052,482 Tangella Uday Srinivas

+15 Amalapuram

Andhra Pradesh 904,786 G. M. Harish

+28 Rajahmundry

Andhra Pradesh 1,311,001 Daggubati Purandheshwari

+18 Narsapuram

Andhra Pradesh 1,198,664 Bhupathiraju Srinivasa Varma

+23 Eluru

Andhra Pradesh 1,154,087 Putta Mahesh Kumar

+14 Machilipatnam

Andhra Pradesh 845,686 Balashowry Vallabhaneni

+19 Narsaraopet

Andhra Pradesh 1,174,259 Lavu Srikrishna Devarayalu

+9 Bapatla

Andhra Pradesh 830,872 Krishna Prasad Tenneti

+15 Ongole

Andhra Pradesh 673,478 Magunta Sreenivasulu Reddy

+3 Nandyal

Andhra Pradesh 785,857 Byreddy Shabari

+8 Kurnoolu

Andhra Pradesh 652,252 Bastipati Nagaraju Panchalingala

+10 Ananthapur

Andhra Pradesh 1,287,727 Ambica G. Lakshminarayana Valmiki

+14 Hindupur

Andhra Pradesh 1,094,001 B. Ok. Parthasarathi

+9 Kadapa

Andhra Pradesh 1,218,322 Y. S. Avinash Reddy

+5 Nellore

Andhra Pradesh 1,107,416 Prabhakar Reddy Vemireddy

+17 Tirupati

Andhra Pradesh 999,156 Gurumoorthy Maddila

+3 + Present extra The place the opposition received The place the opposition received Constituency Whole votes Chief margin

(pct. factors) Andaman & Nicobar Islands 123,860 Bishnu Pada Ray

+22 Kishanganj

Bihar 570,267 Mohammad Jawed

+2 Korba

Chhattisgarh 845,678 Jyotsna Mahant

+3 Bastar

Chhattisgarh 868,465 Mahesh Kashyap

+6 South Goa

Goa 444,670 Viriato Fernandes

+3 Rajmahal

Jharkhand 532,434 Vijay Kumar Hansdak

+8 Singhbhum

Jharkhand 621,081 Joba Majhi

+14 Bangalore Rural

Karnataka 1,914,024 C. N. Manjunath

+14 Kasaragod

Kerala 607,908 Rajmohan Unnithan

+7 Kannur

Kerala 985,404 Ok. Sudhakaran

+10 Vadakara

Kerala 1,101,951 Shafi Parambil

+10 Wayanad

Kerala 1,047,458 Rahul Gandhi

+33 Kozhikode

Kerala 1,027,315 M. Ok. Raghavan

+14 Malappuram

Kerala 1,039,983 E. T. Mohammed Basheer

+27 Ponnani

Kerala 897,241 M.P Abdussamad Samadani

+25 Palakkad

Kerala 1,003,153 V. Ok. Sreekandan

+8 Alathur

Kerala 941,932 Ok. Radhakrishnan

+2 Thrissur

Kerala 1,080,432 Suresh Gopi

+7 Chalakudy

Kerala 946,493 Benny Behanan

+7 Ernakulam

Kerala 900,105 Hibi Eden

+27 + Present extra Different constituencies Different constituencies Constituency Whole votes Chief margin

(pct. factors) Kokrajhar

Assam 771,050 Joyanta Basumatary

+6 Dhubri

Assam 1,474,802 Rakibul Hussain

+41 Barpeta

Assam 1,028,857 Phani Bhusan Choudhury

+18 Darrang-Udalguri

Assam 1,324,784 Dilip Saikia

+16 Guwahati

Assam 1,046,567 Bijuli Kalita Medhi

+19 Diphu

Assam 505,904 Amarsing Tisso

+20 Karimganj

Assam 415,454 Hafiz Rashid Ahmed Choudhury

+4 Silchar

Assam 689,137 Parimal Suklabaidya

+28 Nagaon

Assam 985,655 Pradyut Bordoloi

+17 Kaziranga

Assam 1,152,635 Kamakhya Prasad Tasa

+13 Sonitpur

Assam 900,008 Ranjit Dutta

+28 Lakhimpur

Assam 1,039,184 Pradan Baruah

+17 Dibrugarh

Assam 1,207,049 Sarbananda Sonowal

+22 Jorhat

Assam 1,220,934 Gaurav Gogoi

+10 Baramulla

Jammu & Kashmir 882,025 Abdul Rashid Sheikh

+21 Srinagar

Jammu & Kashmir 593,483 Aga Syed Ruhullah Mehdi

+27 Anantnag-Rajouri

Jammu & Kashmir 1,015,389 Mian Altaf Ahmad

+27 Udhampur

Jammu & Kashmir 885,840 Jitendra Singh

+11 Jammu

Jammu & Kashmir 1,275,796 Jugal Kishore

+10 Ladakh 131,227 Mohmad Haneefa

+22 *Uncontested candidate Word: Jammu and Kashmir and Assam have redrawn the borders of their parliamentary constituencies because the final common election. As a result of these adjustments make it troublesome to check votes in newly drawn constituencies with votes in constituencies utilized in 2019, we’re itemizing them individually.

nu003C!– Finish ai2html – 2024-06-03 19:16 –>n”,mediaComponent:”Graphic”},maxWidth:”vast”,className:”g-india-map-key”,marginInline:true,marginBlock:”30px 20px”,word:”Word: Dotted traces present disputed borders.”}},{sort:”textual content”,worth:”Because the outcomes are available in, Indians might be trying intently on the development traces for Mr. Modi’s B.J.P. Within the earlier election, in 2019, the get together received a commanding majority, securing 303 seats to simply 52 for the primary opposition get together, the Indian Nationwide Congress.”},{sort:”textual content”,worth:”To pose a critical problem to Mr. Modi, the Congress get together must dramatically enhance on its efficiency this election.”},{sort:”svelte”,worth:{element:”Candidates”,pageSlug:”india”,sentence:””,maxWidth:”945px”,marginInline:false,marginBlock:”40px 40px”,candidates:[{name:”Bharatiya Janata Party (B.J.P.)”,image:”https://static01.nyt.com/newsgraphics/international-elections/2024/india/party_symbols/bharatiya-janata-party.png”,bio:”The B.J.P. has been India’s ruling party since 2014, when it defeated a coalition led by the Indian National Congress, which used to dominate the country’s politics. The B.J.P. grew from a century-old Hindu-nationalist political movement. Its first time in power, from 1998 to 2004, it concentrated on economic reforms. Under Narendra Modi, it has doubled down on Hindu-first priorities and consolidated power.”,coalition:”x”,media:{assetType:”graphic”,assetSlug:”india-bjp.html”,breakpointName:void 0,assetErrors:[],html:”nu003C!– Generated by ai2html v0.120.0 – 2024-06-04 13:10 –>nu003C!– ai file: india-bjp.ai –>nu003Cstyle media=”display screen,print”>nt#g-india-bjp-box ,nt#g-india-bjp-box .g-artboard {nttmargin:0 auto;nt}nt#g-india-bjp-box p {nttmargin:0;nt}nt#g-india-bjp-box .g-aiAbs {nttposition:absolute;nt}nt#g-india-bjp-box .g-aiImg {nttposition:absolute;ntttop:0;nttdisplay:block;nttwidth:100% !essential;nt}nt#g-india-bjp-box .g-aiSymbol {nttposition: absolute;nttbox-sizing: border-box;nt}nt#g-india-bjp-box .g-aiPointText p { white-space: nowrap; }nt#g-india-bjp-335 {nttposition:relative;nttoverflow:hidden;nt}nt#g-india-bjp-335 p {nttfont-family:nyt-franklin,arial,helvetica,sans-serif;nttfont-weight:700;nttline-height:19px;nttheight:auto;nttopacity:1;nttletter-spacing:0em;nttfont-size:16px;ntttext-align:left;nttcolor:rgb(0,0,0);ntttop:1.3px;nttposition:static;ntttext-transform:none;nttpadding-bottom:0;nttpadding-top:0;nttmix-blend-mode:regular;nttfont-style:regular;nt}nt#g-india-bjp-335 .g-pstyle0 {nttheight:19px;ntttext-align:heart;nttposition:relative;nt}nt#g-india-bjp-335 .g-pstyle1 {nttfont-weight:500;nttline-height:16px;nttheight:16px;nttfont-size:13px;ntttext-align:heart;ntttop:1px;nttposition:relative;nt}nnu003C/fashion>nnu003Cdiv id=”g-india-bjp-box” class=”ai2html ai2html-responsive”>nntu003C!– Artboard: 335 –>ntu003Cdiv id=”g-india-bjp-335″ class=”g-artboard” fashion=”” data-aspect-ratio=”1.675″ data-min-width=”0″>nu003Cdiv fashion=”padding: 0 0 59.7015% 0;”>u003C/div>nttu003Cimg id=”g-india-bjp-335-img” class=”g-india-bjp-img g-aiImg” alt=”” data-src=”https://static01.nytimes.com/newsgraphics/2024-03-29-international-elections-results/635801da-4de6-403a-a20e-40ed2f94b1d8/_assets/india-bjp-335.png” src=”knowledge:picture/gif;base64,R0lGODlhCgAKAIAAAB8fHwAAACH5BAEAAAAALAAAAAAKAAoAAAIIhI+py+0PYysAOw==”/>nttu003Cdiv id=”g-ai0-1″ class=”g-main g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:82.161%;margin-top:-17.3px;left:50.1493%;margin-left:-55.5px;width:111px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>2019 resultsu003C/p>ntttu003Cp class=”g-pstyle1″>303 seatsu003C/p>nttu003C/div>ntu003C/div>nnu003C/div>nnu003Cscript sort=”textual content/javascript”>nt(operate (containerId, opts) {nttvar nameSpace = opts.namespace || ”;nttvar containers = findContainers(containerId);nttcontainers.forEach(resize);nnttfunction resize(container) {ntttvar onResize = throttle(replace, 200);ntttvar ready = !!window.IntersectionObserver;ntttvar observer;ntttupdate();nntttdocument.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, replace);ntttwindow.addEventListener(‘resize’, onResize);nnttt// NYT Scoop-specific codentttif (opts.setup) {nttttopts.setup(container).on(‘cleanup’, cleanup);nttt}nntttfunction cleanup() {nttttdocument.removeEventListener(‘DOMContentLoaded’, replace);nttttwindow.removeEventListener(‘resize’, onResize);nttttif (observer) observer.disconnect();nttt}nntttfunction replace() {nttttvar artboards = selectChildren(‘.’ + nameSpace + ‘artboard[data-min-width]’, container),nttttttwidth = Math.spherical(container.getBoundingClientRect().width);nntttt// Set artboard visibility based mostly on container widthnttttartboards.forEach(operate(el) {ntttttvar minwidth = el.getAttribute(‘data-min-width’),ntttttttmaxwidth = el.getAttribute(‘data-max-width’);ntttttif (+minwidth u003C= width && (+maxwidth >= width || maxwidth === null)) {nttttttif (!ready) {ntttttttselectChildren(‘.’ + nameSpace + ‘aiImg’, el).forEach(updateImgSrc);ntttttttselectChildren(‘video’, el).forEach(updateVideoSrc);ntttttt}nttttttel.fashion.show = ‘block’;nttttt} else {nttttttel.fashion.show = ‘none’;nttttt}ntttt});nntttt// Initialize lazy loading on first callnttttif (ready && !observer) {ntttttif (elementInView(container)) {nttttttwaiting = false;nttttttupdate();nttttt} else {nttttttobserver = new IntersectionObserver(onIntersectionChange, {});nttttttobserver.observe(container);nttttt}ntttt}nttt}nntttfunction onIntersectionChange(entries) {ntttt// There could also be a number of entries regarding the identical containerntttt// (captured at totally different instances)nttttvar isIntersecting = entries.scale back(operate(memo, entry) , false);nttttif (isIntersecting) {ntttttwaiting = false;nttttt// replace: do not take away — we want the observer to set off an updatenttttt// when a hidden map turns into seen after person interactionnttttt// (e.g. when an accordion menu or tab opens)nttttt// observer.disconnect();nttttt// observer = null;ntttttupdate();ntttt}nttt}ntt}nnttfunction findContainers(id) {nttt// assist duplicate ids on the pagentttreturn selectChildren(‘.ai2html-responsive’, doc).filter(operate(el) {nttttif (el.getAttribute(‘id’) != id) return false;nttttif (el.classList.incorporates(‘ai2html-resizer’)) return false;nttttel.classList.add(‘ai2html-resizer’);nttttreturn true;nttt});ntt}nntt// Exchange clean placeholder picture with precise imagenttfunction updateImgSrc(img) {ntttvar src = img.getAttribute(‘data-src’);ntttif (src && img.getAttribute(‘src’) != src) {nttttimg.setAttribute(‘src’, src);nttt}ntt}nnttfunction updateVideoSrc(el) {ntttvar src = el.getAttribute(‘data-src’);ntttif (src && !el.hasAttribute(‘src’)) {nttttel.setAttribute(‘src’, src);nttt}ntt}nnttfunction elementInView(el) {ntttvar bounds = el.getBoundingClientRect();ntttreturn bounds.high u003C window.innerHeight && bounds.backside > 0;ntt}nnttfunction selectChildren(selector, mum or dad) {ntttreturn mum or dad ? Array.prototype.slice.name(mum or dad.querySelectorAll(selector)) : [];ntt}nntt// based mostly on underscore.jsnttfunction throttle(func, wait) {ntttvar timeout = null, earlier = 0;ntttfunction run() {ntttttprevious = Date.now();nttttttimeout = null;ntttttfunc();nttt}ntttreturn operate() {nttttvar remaining = wait – (Date.now() – earlier);nttttif (remaining u003C= 0 || remaining > wait) {ntttttclearTimeout(timeout);ntttttrun();ntttt} else if (!timeout) {nttttttimeout = setTimeout(run, remaining);ntttt}nttt};ntt}nt})(“g-india-bjp-box”, );nu003C/script>nu003C!– Finish ai2html – 2024-06-04 13:10 –>n”,mediaComponent:”Graphic”}},{identify:”Indian Nationwide Congress”,picture:”https://static01.nyt.com/newsgraphics/international-elections/2024/india/party_symbols/indian-national-congress.png”,bio:”The Indian Nationwide Congress get together was shaped in 1885 as an independence motion, when India was nonetheless a part of the British Empire. It included almost all of India’s founding fathers, together with Gandhi and Jawaharlal Nehru. Congress turned the ruling get together shortly after India’s independence in 1947 and led the federal government with temporary interruptions over the following 50 years.”,coalition:”x”,media:{assetType:”graphic”,assetSlug:”india-inc.html”,breakpointName:void 0,assetErrors:[],html:”nu003C!– Generated by ai2html v0.120.0 – 2024-06-04 13:10 –>nu003C!– ai file: india-inc.ai –>nu003Cstyle media=”display screen,print”>nt#g-india-inc-box ,nt#g-india-inc-box .g-artboard {nttmargin:0 auto;nt}nt#g-india-inc-box p {nttmargin:0;nt}nt#g-india-inc-box .g-aiAbs {nttposition:absolute;nt}nt#g-india-inc-box .g-aiImg {nttposition:absolute;ntttop:0;nttdisplay:block;nttwidth:100% !essential;nt}nt#g-india-inc-box .g-aiSymbol {nttposition: absolute;nttbox-sizing: border-box;nt}nt#g-india-inc-box .g-aiPointText p { white-space: nowrap; }nt#g-india-inc-335 {nttposition:relative;nttoverflow:hidden;nt}nt#g-india-inc-335 p {nttfont-family:nyt-franklin,arial,helvetica,sans-serif;nttfont-weight:700;nttline-height:19px;nttheight:auto;nttopacity:1;nttletter-spacing:0em;nttfont-size:16px;ntttext-align:left;nttcolor:rgb(0,0,0);ntttop:1.3px;nttposition:static;ntttext-transform:none;nttpadding-bottom:0;nttpadding-top:0;nttmix-blend-mode:regular;nttfont-style:regular;nt}nt#g-india-inc-335 .g-pstyle0 {nttheight:19px;ntttext-align:heart;nttposition:relative;nt}nt#g-india-inc-335 .g-pstyle1 {nttfont-weight:500;nttline-height:16px;nttheight:16px;nttfont-size:13px;ntttext-align:heart;ntttop:1px;nttposition:relative;nt}nnu003C/fashion>nnu003Cdiv id=”g-india-inc-box” class=”ai2html ai2html-responsive”>nntu003C!– Artboard: 335 –>ntu003Cdiv id=”g-india-inc-335″ class=”g-artboard” fashion=”” data-aspect-ratio=”1.675″ data-min-width=”0″>nu003Cdiv fashion=”padding: 0 0 59.7015% 0;”>u003C/div>nttu003Cimg id=”g-india-inc-335-img” class=”g-india-inc-img g-aiImg” alt=”” data-src=”https://static01.nytimes.com/newsgraphics/2024-03-29-international-elections-results/635801da-4de6-403a-a20e-40ed2f94b1d8/_assets/india-inc-335.png” src=”knowledge:picture/gif;base64,R0lGODlhCgAKAIAAAB8fHwAAACH5BAEAAAAALAAAAAAKAAoAAAIIhI+py+0PYysAOw==”/>nttu003Cdiv id=”g-ai0-1″ class=”g-main g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:82.161%;margin-top:-17.3px;left:50.1493%;margin-left:-55.5px;width:111px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>2019 resultsu003C/p>ntttu003Cp class=”g-pstyle1″>52 seatsu003C/p>nttu003C/div>ntu003C/div>nnu003C/div>nnu003Cscript sort=”textual content/javascript”>nt(operate (containerId, opts) {nttvar nameSpace = opts.namespace || ”;nttvar containers = findContainers(containerId);nttcontainers.forEach(resize);nnttfunction resize(container) {ntttvar onResize = throttle(replace, 200);ntttvar ready = !!window.IntersectionObserver;ntttvar observer;ntttupdate();nntttdocument.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, replace);ntttwindow.addEventListener(‘resize’, onResize);nnttt// NYT Scoop-specific codentttif (opts.setup) {nttttopts.setup(container).on(‘cleanup’, cleanup);nttt}nntttfunction cleanup() {nttttdocument.removeEventListener(‘DOMContentLoaded’, replace);nttttwindow.removeEventListener(‘resize’, onResize);nttttif (observer) observer.disconnect();nttt}nntttfunction replace() {nttttvar artboards = selectChildren(‘.’ + nameSpace + ‘artboard[data-min-width]’, container),nttttttwidth = Math.spherical(container.getBoundingClientRect().width);nntttt// Set artboard visibility based mostly on container widthnttttartboards.forEach(operate(el) {ntttttvar minwidth = el.getAttribute(‘data-min-width’),ntttttttmaxwidth = el.getAttribute(‘data-max-width’);ntttttif (+minwidth u003C= width && (+maxwidth >= width || maxwidth === null)) {nttttttif (!ready) {ntttttttselectChildren(‘.’ + nameSpace + ‘aiImg’, el).forEach(updateImgSrc);ntttttttselectChildren(‘video’, el).forEach(updateVideoSrc);ntttttt}nttttttel.fashion.show = ‘block’;nttttt} else {nttttttel.fashion.show = ‘none’;nttttt}ntttt});nntttt// Initialize lazy loading on first callnttttif (ready && !observer) {ntttttif (elementInView(container)) {nttttttwaiting = false;nttttttupdate();nttttt} else {nttttttobserver = new IntersectionObserver(onIntersectionChange, {});nttttttobserver.observe(container);nttttt}ntttt}nttt}nntttfunction onIntersectionChange(entries) {ntttt// There could also be a number of entries regarding the identical containerntttt// (captured at totally different instances)nttttvar isIntersecting = entries.scale back(operate(memo, entry) , false);nttttif (isIntersecting) {ntttttwaiting = false;nttttt// replace: do not take away — we want the observer to set off an updatenttttt// when a hidden map turns into seen after person interactionnttttt// (e.g. when an accordion menu or tab opens)nttttt// observer.disconnect();nttttt// observer = null;ntttttupdate();ntttt}nttt}ntt}nnttfunction findContainers(id) {nttt// assist duplicate ids on the pagentttreturn selectChildren(‘.ai2html-responsive’, doc).filter(operate(el) {nttttif (el.getAttribute(‘id’) != id) return false;nttttif (el.classList.incorporates(‘ai2html-resizer’)) return false;nttttel.classList.add(‘ai2html-resizer’);nttttreturn true;nttt});ntt}nntt// Exchange clean placeholder picture with precise imagenttfunction updateImgSrc(img) {ntttvar src = img.getAttribute(‘data-src’);ntttif (src && img.getAttribute(‘src’) != src) {nttttimg.setAttribute(‘src’, src);nttt}ntt}nnttfunction updateVideoSrc(el) {ntttvar src = el.getAttribute(‘data-src’);ntttif (src && !el.hasAttribute(‘src’)) {nttttel.setAttribute(‘src’, src);nttt}ntt}nnttfunction elementInView(el) {ntttvar bounds = el.getBoundingClientRect();ntttreturn bounds.high u003C window.innerHeight && bounds.backside > 0;ntt}nnttfunction selectChildren(selector, mum or dad) {ntttreturn mum or dad ? Array.prototype.slice.name(mum or dad.querySelectorAll(selector)) : [];ntt}nntt// based mostly on underscore.jsnttfunction throttle(func, wait) {ntttvar timeout = null, earlier = 0;ntttfunction run() {ntttttprevious = Date.now();nttttttimeout = null;ntttttfunc();nttt}ntttreturn operate() {nttttvar remaining = wait – (Date.now() – earlier);nttttif (remaining u003C= 0 || remaining > wait) {ntttttclearTimeout(timeout);ntttttrun();ntttt} else if (!timeout) {nttttttimeout = setTimeout(run, remaining);ntttt}nttt};ntt}nt})(“g-india-inc-box”, );nu003C/script>nu003C!– Finish ai2html – 2024-06-04 13:10 –>n”,mediaComponent:”Graphic”}}]}},{sort:”textual content”,worth:”The B.J.P. set an excellent increased aim for itself within the 2024 election. However the newly united opposition coalition hoped to carry the B.J.P. underneath its said goal of greater than 400 seats within the decrease home of Parliament, and even shrink its majority.”},{sort:”subhed”,worth:”Outcomes by Constituency”},{sort:”textual content”,worth:”This desk reveals the outcomes from the 2024 election in every parliamentary constituency grouped by the coalition that received it within the final common election.”},{sort:”graphic”,worth:{media:{assetType:”graphic”,assetSlug:”india-big-board-key.html”,breakpointName:void 0,assetErrors:[],html:”nu003C!– Generated by ai2html v0.119.7 – 2024-06-03 18:13 –>nu003C!– ai file: india-big-board-key.ai –>nu003Cstyle media=”display screen,print”>nt#g-india-big-board-key-box ,nt#g-india-big-board-key-box .g-artboard {nttmargin:0 auto;nt}nt#g-india-big-board-key-box p {nttmargin:0;nt}nt#g-india-big-board-key-box .g-aiAbs {nttposition:absolute;nt}nt#g-india-big-board-key-box .g-aiImg {nttposition:absolute;ntttop:0;nttdisplay:block;nttwidth:100% !essential;nt}nt#g-india-big-board-key-box .g-aiSymbol {nttposition: absolute;nttbox-sizing: border-box;nt}nt#g-india-big-board-key-box .g-aiPointText p { white-space: nowrap; }nt#g-india-big-board-key-Artboard_1-354 {nttposition:relative;nttoverflow:hidden;nt}nt#g-india-big-board-key-Artboard_1-354 p {nttfont-family:nyt-franklin,arial,helvetica,sans-serif;nttfont-weight:500;nttline-height:14px;nttheight:auto;nttopacity:1;nttletter-spacing:0em;nttfont-size:12px;ntttext-align:left;nttcolor:rgb(119,119,119);ntttop:1px;nttposition:static;ntttext-transform:none;nttpadding-bottom:0;nttpadding-top:0;nttmix-blend-mode:regular;nttfont-style:regular;nt}nt#g-india-big-board-key-Artboard_1-354 .g-pstyle0 {nttheight:14px;nttposition:relative;nt}nt#g-india-big-board-key-Artboard_2-285 {nttposition:relative;nttoverflow:hidden;nt}nt#g-india-big-board-key-Artboard_2-285 p {nttfont-family:nyt-franklin,arial,helvetica,sans-serif;nttfont-weight:500;nttline-height:13px;nttheight:auto;nttopacity:1;nttletter-spacing:0em;nttfont-size:11px;ntttext-align:left;nttcolor:rgb(119,119,119);ntttop:0.9px;nttposition:static;ntttext-transform:none;nttpadding-bottom:0;nttpadding-top:0;nttmix-blend-mode:regular;nttfont-style:regular;nt}nt#g-india-big-board-key-Artboard_2-285 .g-pstyle0 {nttheight:13px;nttposition:relative;nt}nt#g-india-big-board-key-Artboard_2-335 {nttposition:relative;nttoverflow:hidden;nt}nt#g-india-big-board-key-Artboard_2-335 p {nttfont-family:nyt-franklin,arial,helvetica,sans-serif;nttfont-weight:500;nttline-height:14px;nttheight:auto;nttopacity:1;nttletter-spacing:0em;nttfont-size:12px;ntttext-align:left;nttcolor:rgb(119,119,119);ntttop:1px;nttposition:static;ntttext-transform:none;nttpadding-bottom:0;nttpadding-top:0;nttmix-blend-mode:regular;nttfont-style:regular;nt}nt#g-india-big-board-key-Artboard_2-335 .g-pstyle0 {nttheight:14px;nttposition:relative;nt}nt#g-india-big-board-key-Artboard_2-191 {nttposition:relative;nttoverflow:hidden;nt}nt#g-india-big-board-key-Artboard_2-191 p {nttfont-family:nyt-franklin,arial,helvetica,sans-serif;nttfont-weight:500;nttline-height:13px;nttheight:auto;nttopacity:1;nttletter-spacing:0em;nttfont-size:11px;ntttext-align:left;nttcolor:rgb(119,119,119);ntttop:0.9px;nttposition:static;ntttext-transform:none;nttpadding-bottom:0;nttpadding-top:0;nttmix-blend-mode:regular;nttfont-style:regular;nt}nt#g-india-big-board-key-Artboard_2-191 .g-pstyle0 {nttheight:13px;nttposition:relative;nt}nnu003C/fashion>nnu003Cdiv id=”g-india-big-board-key-box” class=”ai2html ai2html-responsive”>nntu003C!– Artboard: Artboard_1 –>ntu003Cdiv id=”g-india-big-board-key-Artboard_1-354″ class=”g-artboard” fashion=”width:354px; peak:26.9734349639939px;” data-aspect-ratio=”13.124″ data-min-width=”354″>nu003Cdiv fashion=””>u003C/div>nttu003Cimg id=”g-india-big-board-key-Artboard_1-354-img” class=”g-india-big-board-key-Artboard_1-img g-aiImg” alt=”” data-src=”https://static01.nytimes.com/newsgraphics/2024-03-29-international-elections-results/635801da-4de6-403a-a20e-40ed2f94b1d8/_assets/india-big-board-key-Artboard_1-354.png” src=”knowledge:picture/gif;base64,R0lGODlhCgAKAIAAAB8fHwAAACH5BAEAAAAALAAAAAAKAAoAAAIIhI+py+0PYysAOw==”/>nttu003Cdiv id=”g-ai0-1″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:23.0895%;margin-top:-7.2px;left:70.0675%;width:51px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>INDIAu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai0-2″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:23.0895%;margin-top:-7.2px;left:35.4969%;width:51px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Otheru003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai0-3″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:26.7968%;margin-top:-7.2px;left:-0.033%;width:55px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>N.D.A.u003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai0-4″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:78.6998%;margin-top:-7.2px;left:82.4873%;width:41px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Winu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai0-5″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:78.6998%;margin-top:-7.2px;left:91.4242%;width:47px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Leadu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai0-6″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:78.6998%;margin-top:-7.2px;left:46.9365%;width:41px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Winu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai0-7″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:78.6998%;margin-top:-7.2px;left:55.8734%;width:47px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Leadu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai0-8″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:78.6998%;margin-top:-7.2px;left:12.3167%;width:41px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Winu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai0-9″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:78.6998%;margin-top:-7.2px;left:21.3322%;width:47px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Leadu003C/p>nttu003C/div>ntu003C/div>nntu003C!– Artboard: Artboard_2 –>ntu003Cdiv id=”g-india-big-board-key-Artboard_2-285″ class=”g-artboard” fashion=”width:285px; peak:26.973434963993px;” data-aspect-ratio=”10.566″ data-min-width=”285″ data-max-width=”334″>nu003Cdiv fashion=””>u003C/div>nttu003Cimg id=”g-india-big-board-key-Artboard_2-285-img” class=”g-india-big-board-key-Artboard_2-img g-aiImg” alt=”” data-src=”https://static01.nytimes.com/newsgraphics/2024-03-29-international-elections-results/635801da-4de6-403a-a20e-40ed2f94b1d8/_assets/india-big-board-key-Artboard_2-285.png” src=”knowledge:picture/gif;base64,R0lGODlhCgAKAIAAAB8fHwAAACH5BAEAAAAALAAAAAAKAAoAAAIIhI+py+0PYysAOw==”/>nttu003Cdiv id=”g-ai1-1″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:24.8726%;margin-top:-6.7px;left:35.8572%;width:48px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Otheru003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai1-2″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:24.8726%;margin-top:-6.7px;left:70.7925%;width:49px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>INDIAu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai1-3″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:24.8726%;margin-top:-6.7px;left:-0.4517%;width:52px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>N.D.A.u003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai1-4″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:80.4828%;margin-top:-6.7px;left:47.1%;width:40px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Winu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai1-5″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:80.4828%;margin-top:-6.7px;left:55.9477%;width:45px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Leadu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai1-6″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:80.4828%;margin-top:-6.7px;left:83.0608%;width:40px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Winu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai1-7″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:80.4828%;margin-top:-6.7px;left:91.9085%;width:45px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Leadu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai1-8″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:80.4828%;margin-top:-6.7px;left:13.2472%;width:40px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Winu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai1-9″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:80.4828%;margin-top:-6.7px;left:22.0949%;width:45px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Leadu003C/p>nttu003C/div>ntu003C/div>nntu003C!– Artboard: Artboard_2 –>ntu003Cdiv id=”g-india-big-board-key-Artboard_2-335″ class=”g-artboard” fashion=”width:335px; peak:26.9734349639939px;” data-aspect-ratio=”12.42″ data-min-width=”335″ data-max-width=”353″>nu003Cdiv fashion=””>u003C/div>nttu003Cimg id=”g-india-big-board-key-Artboard_2-335-img” class=”g-india-big-board-key-Artboard_2-img g-aiImg” alt=”” data-src=”https://static01.nytimes.com/newsgraphics/2024-03-29-international-elections-results/635801da-4de6-403a-a20e-40ed2f94b1d8/_assets/india-big-board-key-Artboard_2-335.png” src=”knowledge:picture/gif;base64,R0lGODlhCgAKAIAAAB8fHwAAACH5BAEAAAAALAAAAAAKAAoAAAIIhI+py+0PYysAOw==”/>nttu003Cdiv id=”g-ai2-1″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:26.7968%;margin-top:-7.2px;left:70.5908%;width:51px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>INDIAu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai2-2″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:26.7968%;margin-top:-7.2px;left:34.353%;width:51px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Otheru003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai2-3″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:26.7959%;margin-top:-7.2px;left:0.0002%;width:53px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>N.D.A.u003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai2-4″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:78.6979%;margin-top:-7.2px;left:83.1383%;width:41px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Winu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai2-5″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:78.6979%;margin-top:-7.2px;left:91.6863%;width:47px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Leadu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai2-6″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:78.6979%;margin-top:-7.2px;left:46.4414%;width:41px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Winu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai2-7″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:78.6979%;margin-top:-7.2px;left:54.9897%;width:47px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Leadu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai2-8″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:78.6998%;margin-top:-7.2px;left:12.2804%;width:40px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Winu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai2-9″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:78.6998%;margin-top:-7.2px;left:20.35%;width:45px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Leadu003C/p>nttu003C/div>ntu003C/div>nntu003C!– Artboard: Artboard_2 –>ntu003Cdiv id=”g-india-big-board-key-Artboard_2-191″ class=”g-artboard” fashion=”max-width: 191px;max-height: 61px” data-aspect-ratio=”3.112″ data-min-width=”0″ data-max-width=”284″>nu003Cdiv fashion=”padding: 0 0 32.1319% 0;”>u003C/div>nttu003Cimg id=”g-india-big-board-key-Artboard_2-191-img” class=”g-india-big-board-key-Artboard_2-img g-aiImg” alt=”” data-src=”https://static01.nytimes.com/newsgraphics/2024-03-29-international-elections-results/635801da-4de6-403a-a20e-40ed2f94b1d8/_assets/india-big-board-key-Artboard_2-191.png” src=”knowledge:picture/gif;base64,R0lGODlhCgAKAIAAAB8fHwAAACH5BAEAAAAALAAAAAAKAAoAAAIIhI+py+0PYysAOw==”/>nttu003Cdiv id=”g-ai3-1″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:12.5611%;margin-top:-6.7px;left:57.0934%;width:48px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Otheru003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai3-2″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:12.5611%;margin-top:-6.7px;left:4.5231%;width:52px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>N.D.A.u003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai3-3″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:35.3728%;margin-top:-6.7px;left:73.8693%;width:40px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Winu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai3-4″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:35.3728%;margin-top:-6.7px;left:87.0713%;width:45px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Leadu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai3-5″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:35.3728%;margin-top:-6.7px;left:24.9639%;width:40px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Winu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai3-6″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:35.3728%;margin-top:-6.7px;left:38.1659%;width:45px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Leadu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai3-7″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:66.3315%;margin-top:-6.7px;left:5.6981%;width:49px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>INDIAu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai3-8″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:90.7727%;margin-top:-6.7px;left:24.7661%;width:40px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Winu003C/p>nttu003C/div>nttu003Cdiv id=”g-ai3-9″ class=”g-Layer_1 g-aiAbs g-aiPointText” fashion=”high:90.7727%;margin-top:-6.7px;left:37.9681%;width:45px;”>ntttu003Cp class=”g-pstyle0″>Leadu003C/p>nttu003C/div>ntu003C/div>nnu003C/div>nnu003Cscript sort=”textual content/javascript”>nt(operate (containerId, opts) {nttvar nameSpace = opts.namespace || ”;nttvar containers = findContainers(containerId);nttcontainers.forEach(resize);nnttfunction resize(container) {ntttvar onResize = throttle(replace, 200);ntttvar ready = !!window.IntersectionObserver;ntttvar observer;ntttupdate();nntttdocument.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, replace);ntttwindow.addEventListener(‘resize’, onResize);nnttt// NYT Scoop-specific codentttif (opts.setup) {nttttopts.setup(container).on(‘cleanup’, cleanup);nttt}nntttfunction cleanup() {nttttdocument.removeEventListener(‘DOMContentLoaded’, replace);nttttwindow.removeEventListener(‘resize’, onResize);nttttif (observer) observer.disconnect();nttt}nntttfunction replace() {nttttvar artboards = selectChildren(‘.’ + nameSpace + ‘artboard[data-min-width]’, container),nttttttwidth = Math.spherical(container.getBoundingClientRect().width);nntttt// Set artboard visibility based mostly on container widthnttttartboards.forEach(operate(el) {ntttttvar minwidth = el.getAttribute(‘data-min-width’),ntttttttmaxwidth = el.getAttribute(‘data-max-width’);ntttttif (+minwidth u003C= width && (+maxwidth >= width || maxwidth === null)) {nttttttif (!ready) {ntttttttselectChildren(‘.’ + nameSpace + ‘aiImg’, el).forEach(updateImgSrc);ntttttttselectChildren(‘video’, el).forEach(updateVideoSrc);ntttttt}nttttttel.fashion.show = ‘block’;nttttt} else {nttttttel.fashion.show = ‘none’;nttttt}ntttt});nntttt// Initialize lazy loading on first callnttttif (ready && !observer) {ntttttif (elementInView(container)) {nttttttwaiting = false;nttttttupdate();nttttt} else {nttttttobserver = new IntersectionObserver(onIntersectionChange, {});nttttttobserver.observe(container);nttttt}ntttt}nttt}nntttfunction onIntersectionChange(entries) {ntttt// There could also be a number of entries regarding the identical containerntttt// (captured at totally different instances)nttttvar isIntersecting = entries.scale back(operate(memo, entry) , false);nttttif (isIntersecting) {ntttttwaiting = false;nttttt// replace: do not take away — we want the observer to set off an updatenttttt// when a hidden map turns into seen after person interactionnttttt// (e.g. when an accordion menu or tab opens)nttttt// observer.disconnect();nttttt// observer = null;ntttttupdate();ntttt}nttt}ntt}nnttfunction findContainers(id) {nttt// assist duplicate ids on the pagentttreturn selectChildren(‘.ai2html-responsive’, doc).filter(operate(el) {nttttif (el.getAttribute(‘id’) != id) return false;nttttif (el.classList.incorporates(‘ai2html-resizer’)) return false;nttttel.classList.add(‘ai2html-resizer’);nttttreturn true;nttt});ntt}nntt// Exchange clean placeholder picture with precise imagenttfunction updateImgSrc(img) {ntttvar src = img.getAttribute(‘data-src’);ntttif (src && img.getAttribute(‘src’) != src) {nttttimg.setAttribute(‘src’, src);nttt}ntt}nnttfunction updateVideoSrc(el) {ntttvar src = el.getAttribute(‘data-src’);ntttif (src && !el.hasAttribute(‘src’)) {nttttel.setAttribute(‘src’, src);nttt}ntt}nnttfunction elementInView(el) {ntttvar bounds = el.getBoundingClientRect();ntttreturn bounds.high u003C window.innerHeight && bounds.backside > 0;ntt}nnttfunction selectChildren(selector, mum or dad) {ntttreturn mum or dad ? Array.prototype.slice.name(mum or dad.querySelectorAll(selector)) : [];ntt}nntt// based mostly on underscore.jsnttfunction throttle(func, wait) {ntttvar timeout = null, earlier = 0;ntttfunction run() {ntttttprevious = Date.now();nttttttimeout = null;ntttttfunc();nttt}ntttreturn operate() {nttttvar remaining = wait – (Date.now() – earlier);nttttif (remaining u003C= 0 || remaining > wait) {ntttttclearTimeout(timeout);ntttttrun();ntttt} else if (!timeout) {nttttttimeout = setTimeout(run, remaining);ntttt}nttt};ntt}nt})(“g-india-big-board-key-box”, );nu003C/script>nu003C!– Finish ai2html – 2024-06-03 18:13 –>n”,mediaComponent:”Graphic”},maxWidth:”vast”,className:”g-india-big-board-key”,marginInline:true,marginBlock:”30px 20px”}},{sort:”svelte”,worth:{element:”BigBoard”,className:”g-india-big-board”,maxWidth:”vast”,marginBlock:false,marginInline:false,showVotes:true,showShowMore:true,showState:true,showConstituencies:”20″,showEevp:false,winnerLeadColors:true,district:”Constituency”,word:”*Uncontested candidate u003Cbr>u003Cbr> Word: Jammu and Kashmir and Assam have redrawn the borders of their parliamentary constituencies because the final common election. As a result of these adjustments make it troublesome to check votes in newly drawn constituencies with votes in constituencies utilized in 2019, we’re itemizing them individually.”}}],theme:”information”,sheets:{},pageSlug:”india”,projectSlug:”2024-03-29-international-elections-results”,staticHost:”https://static01.nytimes.com”,outcomes:{metadata:{state:”stay”,ballot:true},knowledge:{nyt_id:”IN-L-S-2024-06-04″,election_date:”2024-06-04″,result_level:null,workplace:”Lok Sabha”,office_id:”L”,seat:null,seat_number:null,max_winners:1,max_runoff:null,win_threshold:null,uncontested:false,licensed:false,has_incumbent:true,updated_at:”2024-06-04T10:01:31.958Z”,candidate_metadata:{“bishnu-pada-ray-andaman–nicobar-islands-andaman–nicobar-islands-bharatiya-janata-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Bishnu Pada Ray”,nyt_id:”bishnu-pada-ray-andaman–nicobar-islands-andaman–nicobar-islands-bharatiya-janata-party”,get together:{nyt_id:”bharatiya-janata-party”,identify:”Bharatiya Janata Social gathering”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”kuldeep-rai-sharma-andaman–nicobar-islands-andaman–nicobar-islands-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Kuldeep Rai Sharma”,nyt_id:”kuldeep-rai-sharma-andaman–nicobar-islands-andaman–nicobar-islands-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”manoj-paul-andaman–nicobar-islands-andaman–nicobar-islands-andaman-nicobar-democratic-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Manoj Paul”,nyt_id:”manoj-paul-andaman–nicobar-islands-andaman–nicobar-islands-andaman-nicobar-democratic-congress”,get together:{nyt_id:”andaman-nicobar-democratic-congress”,identify:”Andaman Nicobar Democratic Congress”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”gumma-thanuja-rani-andhra-pradesh-araku-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Gumma Thanuja Rani”,nyt_id:”gumma-thanuja-rani-andhra-pradesh-araku-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”kothapalli-geetha-andhra-pradesh-araku-bharatiya-janata-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Kothapalli Geetha”,nyt_id:”kothapalli-geetha-andhra-pradesh-araku-bharatiya-janata-party”,get together:{nyt_id:”bharatiya-janata-party”,identify:”Bharatiya Janata Social gathering”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”appalanarasa-pachipenta-andhra-pradesh-araku-communist-party-of-india-marxist”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Appalanarasa Pachipenta”,nyt_id:”appalanarasa-pachipenta-andhra-pradesh-araku-communist-party-of-india-marxist”,get together:{nyt_id:”communist-party-of-india-marxist”,identify:”Communist Social gathering Of India (marxist)”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”kinjarapu-rammohan-naidu-andhra-pradesh-srikakulam-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Kinjarapu Rammohan Naidu”,nyt_id:”kinjarapu-rammohan-naidu-andhra-pradesh-srikakulam-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”tilak-perada-andhra-pradesh-srikakulam-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Tilak Perada”,nyt_id:”tilak-perada-andhra-pradesh-srikakulam-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”nota-andhra-pradesh-srikakulam-none-of-the-above”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Not one of the above”,nyt_id:”nota-andhra-pradesh-srikakulam-none-of-the-above”,get together:{nyt_id:”none-of-the-above”,identify:”None Of The Above”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”appalanaidu-kalisetti-andhra-pradesh-vizianagaram-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Appalanaidu Kalisetti”,nyt_id:”appalanaidu-kalisetti-andhra-pradesh-vizianagaram-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”bellana-chandrasekhar-andhra-pradesh-vizianagaram-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Bellana Chandrasekhar”,nyt_id:”bellana-chandrasekhar-andhra-pradesh-vizianagaram-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”nota-andhra-pradesh-vizianagaram-none-of-the-above”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Not one of the above”,nyt_id:”nota-andhra-pradesh-vizianagaram-none-of-the-above”,get together:{nyt_id:”none-of-the-above”,identify:”None Of The Above”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”sribharat-mathukumili-andhra-pradesh-visakhapatnam-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Sribharat Mathukumili”,nyt_id:”sribharat-mathukumili-andhra-pradesh-visakhapatnam-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”jhansi-lakshmi-botcha-andhra-pradesh-visakhapatnam-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Jhansi Lakshmi. Botcha.”,nyt_id:”jhansi-lakshmi-botcha-andhra-pradesh-visakhapatnam-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”p-satya-reddy-andhra-pradesh-visakhapatnam-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”P. Satya Reddy”,nyt_id:”p-satya-reddy-andhra-pradesh-visakhapatnam-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”cmramesh-andhra-pradesh-anakapalle-bharatiya-janata-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”C. M. Ramesh”,nyt_id:”cmramesh-andhra-pradesh-anakapalle-bharatiya-janata-party”,get together:{nyt_id:”bharatiya-janata-party”,identify:”Bharatiya Janata Social gathering”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”budi-mutyala-naidu-andhra-pradesh-anakapalle-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Budi Mutyala Naidu”,nyt_id:”budi-mutyala-naidu-andhra-pradesh-anakapalle-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”nota-andhra-pradesh-anakapalle-none-of-the-above”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Not one of the above”,nyt_id:”nota-andhra-pradesh-anakapalle-none-of-the-above”,get together:{nyt_id:”none-of-the-above”,identify:”None Of The Above”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”tangella-uday-srinivas-tea-time-uday-andhra-pradesh-kakinada-janasena-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Tangella Uday Srinivas”,nyt_id:”tangella-uday-srinivas-tea-time-uday-andhra-pradesh-kakinada-janasena-party”,get together:{nyt_id:”janasena-party”,identify:”Janasena Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”chalamalasetty-sunil-andhra-pradesh-kakinada-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Chalamalasetty Sunil”,nyt_id:”chalamalasetty-sunil-andhra-pradesh-kakinada-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”mallipudi-mangapati-pallam-raju-andhra-pradesh-kakinada-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Mallipudi Mangapati Pallam Raju”,nyt_id:”mallipudi-mangapati-pallam-raju-andhra-pradesh-kakinada-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”g-m-harish-balayogi-andhra-pradesh-amalapuram-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”G. M. Harish”,nyt_id:”g-m-harish-balayogi-andhra-pradesh-amalapuram-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”rapaka-varaprasada-rao-andhra-pradesh-amalapuram-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Rapaka Varaprasada Rao”,nyt_id:”rapaka-varaprasada-rao-andhra-pradesh-amalapuram-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”goutham-janga-andhra-pradesh-amalapuram-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Goutham Janga”,nyt_id:”goutham-janga-andhra-pradesh-amalapuram-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”daggubati-purandheshwari-andhra-pradesh-rajahmundry-bharatiya-janata-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Daggubati Purandheshwari”,nyt_id:”daggubati-purandheshwari-andhra-pradesh-rajahmundry-bharatiya-janata-party”,get together:{nyt_id:”bharatiya-janata-party”,identify:”Bharatiya Janata Social gathering”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”dr-guduri-srinivas-andhra-pradesh-rajahmundry-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Dr. Guduri Srinivas”,nyt_id:”dr-guduri-srinivas-andhra-pradesh-rajahmundry-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”gidugu-rudraraju-andhra-pradesh-rajahmundry-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Gidugu Rudraraju”,nyt_id:”gidugu-rudraraju-andhra-pradesh-rajahmundry-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”bhupathi-raju-srinivasa-varma-bjpvarma-andhra-pradesh-narsapuram-bharatiya-janata-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Bhupathiraju Srinivasa Varma”,nyt_id:”bhupathi-raju-srinivasa-varma-bjpvarma-andhra-pradesh-narsapuram-bharatiya-janata-party”,get together:{nyt_id:”bharatiya-janata-party”,identify:”Bharatiya Janata Social gathering”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”umabala-guduri-andhra-pradesh-narsapuram-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Umabala Guduri”,nyt_id:”umabala-guduri-andhra-pradesh-narsapuram-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”kbrnaidu-andhra-pradesh-narsapuram-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Ok.b.r.naidu”,nyt_id:”kbrnaidu-andhra-pradesh-narsapuram-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”putta-mahesh-kumar-andhra-pradesh-eluru-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Putta Mahesh Kumar”,nyt_id:”putta-mahesh-kumar-andhra-pradesh-eluru-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”karumuri-sunil-kumar-andhra-pradesh-eluru-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Karumuri Sunil Kumar”,nyt_id:”karumuri-sunil-kumar-andhra-pradesh-eluru-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”nota-andhra-pradesh-eluru-none-of-the-above”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Not one of the above”,nyt_id:”nota-andhra-pradesh-eluru-none-of-the-above”,get together:{nyt_id:”none-of-the-above”,identify:”None Of The Above”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”balashowry-vallabhaneni-andhra-pradesh-machilipatnam-janasena-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Balashowry Vallabhaneni”,nyt_id:”balashowry-vallabhaneni-andhra-pradesh-machilipatnam-janasena-party”,get together:{nyt_id:”janasena-party”,identify:”Janasena Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”simhadri-chandra-sekhar-rao-andhra-pradesh-machilipatnam-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Simhadri Chandra Sekhar Rao”,nyt_id:”simhadri-chandra-sekhar-rao-andhra-pradesh-machilipatnam-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”gollu-krishna-andhra-pradesh-machilipatnam-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Gollu Krishna”,nyt_id:”gollu-krishna-andhra-pradesh-machilipatnam-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”kesineni-sivanath-chinni-andhra-pradesh-vijayawada-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Kesineni Sivanath”,nyt_id:”kesineni-sivanath-chinni-andhra-pradesh-vijayawada-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”kesineni-srinivas-nani-andhra-pradesh-vijayawada-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Kesineni Srinivas”,nyt_id:”kesineni-srinivas-nani-andhra-pradesh-vijayawada-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”bhargav-valluru-andhra-pradesh-vijayawada-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Bhargav Valluru”,nyt_id:”bhargav-valluru-andhra-pradesh-vijayawada-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”dr-chandra-sekhar-pemmasani-andhra-pradesh-guntur-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Chandra Sekhar Pemmasani”,nyt_id:”dr-chandra-sekhar-pemmasani-andhra-pradesh-guntur-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”kilari-venkata-rosaiah-andhra-pradesh-guntur-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Kilari Venkata Rosaiah”,nyt_id:”kilari-venkata-rosaiah-andhra-pradesh-guntur-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”nota-andhra-pradesh-guntur-none-of-the-above”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Not one of the above”,nyt_id:”nota-andhra-pradesh-guntur-none-of-the-above”,get together:{nyt_id:”none-of-the-above”,identify:”None Of The Above”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”lavu-srikrishna-devarayalu-andhra-pradesh-narsaraopet-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Lavu Srikrishna Devarayalu”,nyt_id:”lavu-srikrishna-devarayalu-andhra-pradesh-narsaraopet-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”anil-kumar-poluboina-andhra-pradesh-narsaraopet-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Anil Kumar Poluboina”,nyt_id:”anil-kumar-poluboina-andhra-pradesh-narsaraopet-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”garnepudi-alexander-sudhakar-andhra-pradesh-narsaraopet-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Garnepudi Alexander Sudhakar”,nyt_id:”garnepudi-alexander-sudhakar-andhra-pradesh-narsaraopet-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”krishna-prasad-tenneti-andhra-pradesh-bapatla-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Krishna Prasad Tenneti”,nyt_id:”krishna-prasad-tenneti-andhra-pradesh-bapatla-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”nandigam-suresh-babu-andhra-pradesh-bapatla-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Nandigam Suresh Babu”,nyt_id:”nandigam-suresh-babu-andhra-pradesh-bapatla-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”jd-seelam-andhra-pradesh-bapatla-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”J.d. Seelam”,nyt_id:”jd-seelam-andhra-pradesh-bapatla-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”magunta-sreenivasulu-reddy-andhra-pradesh-ongole-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Magunta Sreenivasulu Reddy”,nyt_id:”magunta-sreenivasulu-reddy-andhra-pradesh-ongole-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”dr-chevireddy-bhaskar-redd-andhra-pradesh-ongole-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Chevireddy Bhaskar Reddy”,nyt_id:”dr-chevireddy-bhaskar-redd-andhra-pradesh-ongole-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”eda-sudhakara-reddy-andhra-pradesh-ongole-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Eda Sudhakara Reddy”,nyt_id:”eda-sudhakara-reddy-andhra-pradesh-ongole-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”dr-byreddy-shabari-andhra-pradesh-nandyal-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Byreddy Shabari”,nyt_id:”dr-byreddy-shabari-andhra-pradesh-nandyal-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”pocha-brahmananda-reddy-andhra-pradesh-nandyal-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Pocha Brahmananda Reddy”,nyt_id:”pocha-brahmananda-reddy-andhra-pradesh-nandyal-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”j-lakshmi-narasimha-yadav-andhra-pradesh-nandyal-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”J Lakshmi Narasimha Yadav”,nyt_id:”j-lakshmi-narasimha-yadav-andhra-pradesh-nandyal-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”bastipati-nagaraju-panchalingala-andhra-pradesh-kurnoolu-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Bastipati Nagaraju Panchalingala”,nyt_id:”bastipati-nagaraju-panchalingala-andhra-pradesh-kurnoolu-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”b-y-ramaiah-andhra-pradesh-kurnoolu-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”B Y Ramaiah”,nyt_id:”b-y-ramaiah-andhra-pradesh-kurnoolu-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”pgrampullaiah-yadav-lucky2-andhra-pradesh-kurnoolu-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”P.g.rampullaiah Yadav Fortunate-2″,nyt_id:”pgrampullaiah-yadav-lucky2-andhra-pradesh-kurnoolu-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”ambica-g-lakshminarayana-valmiki-andhra-pradesh-ananthapur-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Ambica G. Lakshminarayana Valmiki”,nyt_id:”ambica-g-lakshminarayana-valmiki-andhra-pradesh-ananthapur-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”malagundla-sankar-narayana-andhra-pradesh-ananthapur-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Malagundla Sankar Narayana”,nyt_id:”malagundla-sankar-narayana-andhra-pradesh-ananthapur-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”mallikarjuna-vajjala-andhra-pradesh-ananthapur-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Mallikarjuna Vajjala”,nyt_id:”mallikarjuna-vajjala-andhra-pradesh-ananthapur-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”b-k-parthasarathi-andhra-pradesh-hindupur-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”B. Ok. Parthasarathi”,nyt_id:”b-k-parthasarathi-andhra-pradesh-hindupur-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”j-shantha-andhra-pradesh-hindupur-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”J Shantha”,nyt_id:”j-shantha-andhra-pradesh-hindupur-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”b-a-samad-shaheen-andhra-pradesh-hindupur-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”B A Samad Shaheen”,nyt_id:”b-a-samad-shaheen-andhra-pradesh-hindupur-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”y-s-avinash-reddy-andhra-pradesh-kadapa-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Y. S. Avinash Reddy”,nyt_id:”y-s-avinash-reddy-andhra-pradesh-kadapa-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”chadipiralla-bhupesh-subbarami-reddy-andhra-pradesh-kadapa-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Chadipiralla Bhupesh Subbarami Reddy”,nyt_id:”chadipiralla-bhupesh-subbarami-reddy-andhra-pradesh-kadapa-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”ys-sharmila-reddy-andhra-pradesh-kadapa-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Y.s. Sharmila Reddy”,nyt_id:”ys-sharmila-reddy-andhra-pradesh-kadapa-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”prabhakar-reddy-vemireddy-andhra-pradesh-nellore-telugu-desam”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Prabhakar Reddy Vemireddy”,nyt_id:”prabhakar-reddy-vemireddy-andhra-pradesh-nellore-telugu-desam”,get together:{nyt_id:”telugu-desam”,identify:”Telugu Desam”,coalition:”Nationwide Democratic Alliance”,”coalition-id”:”national-democratic-alliance”,abbreviation:”N.D.A.”}},”venumbaka-vijayasai-reddy-andhra-pradesh-nellore-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Venumbaka Vijayasai Reddy”,nyt_id:”venumbaka-vijayasai-reddy-andhra-pradesh-nellore-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”koppula-raju-andhra-pradesh-nellore-indian-national-congress”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Koppula Raju”,nyt_id:”koppula-raju-andhra-pradesh-nellore-indian-national-congress”,get together:{nyt_id:”indian-national-congress”,identify:”Indian Nationwide Congress”,coalition:”Indian Nationwide Developmental Inclusive Alliance”,”coalition-id”:”indian-national-developmental-inclusive-alliance”,abbreviation:”INDIA”}},”gurumoorthy-maddila-andhra-pradesh-thirupathisc-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Gurumoorthy Maddila”,nyt_id:”gurumoorthy-maddila-andhra-pradesh-thirupathisc-yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,get together:{nyt_id:”yuvajana-sramika-rythu-congress-party”,identify:”Yuvajana Sramika Rythu Congress Social gathering”,coalition:””,”coalition-id”:””,abbreviation:””}},”vara-prasad-rao-velagapalli-andhra-pradesh-thirupathisc-bharatiya-janata-party”:{first_name:””,last_name:””,nyt_full_name:”Vara Prasad Rao Velagapalli”,n