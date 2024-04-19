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Lyrics to ‘The Smallest Man Who Ever Lived’ From Taylor Swift’s New Album ‘The Tortured Poets Department’ | Gwinnett Daily Post Parade Partner Content

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Lyrics to 'The Smallest Man Who Ever Lived' From Taylor Swift's New Album 'The Tortured Poets Department' | Gwinnett Daily Post Parade Partner Content
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Taylor Swift ‘The Smallest Man Who Ever Lived’  Lyrics

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