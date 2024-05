Trevor Bauer y su conexión con Darth Maul y Star Wars

El lanzador de los Diablos sabe todo sobre la in style saga que celebra su día este 4 de mayo.

Trevor Bauer ganó el Cy Younger de la MLB en 2020 con los Cincinnati Reds. El pitcher estadounidense es una figura que se pasea en el diamante del Estadio Alfredo Harp Helú y regala fotos y autógrafos a todos los que se lo piden. El diestro de los Diablos Rojos del México sonríe y muestra su amabilidad en todo momento.

Nadie sabe, pero Bauer es lo que muchos describirían como un ‘nerd’ cuando se trata de hablar de Star Wars, su zaga favorita y a la cual le ha dedica muchas horas, pues el lanzador de los Pingos sabe todo de pies a cabeza sobre la in style historia que creó George Lucas y que es parte de The Walt Disney Firm.

Trevor Bauer vive un gran momento con Diablos. ESPN

Bauer se emocionó cuando ESPN lo buscó para hablar de la saga con motivo del Might the 4th, que es este sábado y que es el día que se celebra a Star Wars. Kevin, quien graba todos sus movies y lo acompaña en todo momento, confiesa que el ganador del Cy Younger sabe todo de la zaga y que es un verdadero fanático.

Darth Maul es su personaje favorito y si bien no está entre los Jedi y los Sith, se considera a sí mismo como un Grey Jedi, con esa voluntad de poder decidir su destino, pero hacer el bien, tal como lo es en la loma, pues su carácter ya hizo que empatara el récord de ponches en la Liga Mexicana de Béisbol con nueve de manera consecutiva.

A continuación, recopilamos las respuestas de Trevor Bauer sobre Star Wars y sus momentos favoritos de la saga, sus personas preferidos y las comparaciones con sus compañeros en los Diablos Rojos.

¿Cuál es tu película favorita del universo Star Wars?

Mi película favorita es el Episodio 1. Me encanta Darth Maul. Es mi personaje favorito. Duel of the Fates, la banda sonora de ese episodio es increíble. Sí, ésa es mi favorita.

¿Recuerdas qué personajes pelearon juntos en el Episodio 3?

Todos estaban peleando en el Episodio 3. Yoda estaba allí, el Conde Dooku, Obi-Wan, Anakin Skywalker tuvieron esa pelea y entonces entró Yoda en el pequeño hangar del remaining. Tenías la escena en el medio. Quizás ese sea el Episodio 2. Tenías a Anakin y al Conde Dooku allí. Tenías a Palpatine y Yoda en el Teatro del Senado. Tenías a los cuatro Jedi intentando arrestar a Palpatine. Mace Windu acabó siendo asesinado por Palpatine. Anakin fue entonces cuando pasó al lado oscuro. Luego estaba Obi-Wan y Anakin en Mustafar. Todos peleaban con todos.

¿Recuerdas qué actor interpretó el papel de Obi-Wan Kenobi desde el Episodio 1 al Episodio 3?

Ewan McGregor.

¿Cómo se llamaba el Jedi que luchó contra Darth Maul en el episodio 1?

Eran Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi.

¿Quién escribió la historia de Star Wars?

George Lucas. Lucas Movie.

Si pudieras asociarte con un personaje de Star Wars, ¿cuál sería y por qué?

Amo a Darth Maul, pero no creo que me asociaría con él. Es mi personaje favorito. Creo que me asociaría más con Ahsoka. Dejó la Orden Jedi, todavía hace el bien y lo hace a su manera, pero ella sigue su propio camino. Ella es un poco más independiente. Me encantan los sables de luz de doble empuñadura. Me encanta su estilo de lucha. Creo que me asociaría con Ahsoka. Me gusta la serie Ahsoka. Ella es una de mis favoritas.

Hablando de la personalidad de tus compañeros de equipo, ¿cuál sería Han Solo en este equipo?

Estoy tratando de darte una buena respuesta aquí. Los rebeldes comienzan a saquear y luego se convierten en una parte muy fuerte de la Resistencia. La personalidad siempre va adelante. Podría ser (Juan Carlos ‘Haper’) Gamboa. Él es un líder. Han Solo period una especie de líder. Dirigió a Luke y dirigió a Leia. Lo hizo a su manera, pero él period el pegamento. Cuando Han no estaba, Leia y Luke se fueron y las cosas no salieron bien. Entonces yo diría Gamboa.

¿Quién sería Darth Vader?

Darth Vader. Quiero decir, no puedo decir siquiera uno de mis compañeros de equipo. Él es malvado. No puedo llamar malvado a uno de mis compañeros de equipo. Él tiene sus propias razones, ¿sabes? Voy a decir esto. Es uno de los más poderosos. Entonces se lo daré a (Robinson)

Canó, porque Canó es poderoso y cada vez que viene al plato, espero que suceda algo milagroso. Siempre pasa algo con Canó.

¿Quién sería Luke Skywalker?

Luke Skywalker. Quiero decir, él es algo así como… es genial, es muy poderoso. Y luego se cae, tiene algunos problemas y se pierde un poco. Yo me llevaré a Luke. Yo mismo seré Luke, sí. Creo que puedo verme como Luke.

¿Quién sería Obi-Wan Kenobi?

Obi-Wan Kenobi es una especie de mentor. Es como el tipo que mantiene todo junto. El viejo, muy sabio. Quiero decir, no un jugador, (Roberto) Espinoza para el cuerpo de lanzadores. Él es una especie de persona que mantiene todo junto. Diré ‘Espi’. Creo que Espinoza, el entrenador de lanzadores.

¿Quién sería Chewbacca?

Chewbacca. Ah, hombre. El bromista. (Tomohiro) Anraku. Anraku es un tipo divertido. Siempre le gusta mantener las cosas ligeras, es muy divertido en el clubhouse, eso sí.

¿Quién sería Yoda?

Probablemente Lorenzo Bundy. Ha estado por aquí. Ha visto todo lo que hay que ver en el béisbol. Él es, quiero decir, la cantidad de jugadores que ha entrenado y la sabiduría que tiene. Hablo con él tanto como sea posible para intentar aprender. Y sí, es un buen Yoda. Gran mentor.

¿Crees que los futbolistas representan el lado oscuro de los beisbolistas?

No me parece. Es un deporte diferente. Es una cosa diferente. Sabes, me encanta el futbol. Jugué al futbol durante gran parte de mi vida. Todo el camino hasta que llegué a la secundaria. Yo period mediocampista. No fui lo suficientemente rápido para ser atacante o defensor, pero period un pasador bastante bueno y tenía buena resistencia. Buen management del balón.

¿Resistencia o Imperio?

Resistencia, seguro.

El sable, ¿sería azul o rojo?

Estéticamente rojo. Me gusta el aspecto de un sable rojo, pero señala el lado oscuro. Así que no puedo ser oscuro. Tendría que elegir azul.

¿El clima frío como Hoth o cálido como Mustafar? ¿Cuál te gustaría más?

Preferiría caliente. Diría Mustafar, pero eso es muy caliente. Eso es realmente caluroso. Eso es más caluroso que el desierto de Arizona. Sí, eso hace demasiado calor.

¿Qué maestro elegirías? ¿Yoda o Darth Sidious?

Yoda seguro. Darth Sidious es demasiado manipulador. Siento que él me traicionaría en cualquier momento por sí mismo. Mientras que Yoda siento que estaría interesado en que yo aprenda. Sí, definitivamente Yoda.

Bien, ¿cuál fue la mejor pelea para ti? ¿Yoda contra el Emperador o Anakin Skywalker contra Obi-Wan Kenobi?

Anakin contra Obi-Wan Kenobi. Yoda y el Emperador sabemos que tienen una historia juntos, pero no conocemos la historia completa de cómo sucedió. Entonces, tal vez si conozco la historia completa de todos los diferentes momentos en que se encontraron, pero con Anakin y Obi-Wan, obtienes la historia completa desde el momento en que se conocen hasta el momento en que terminan. Y hay tanta pasión allí, y también es una gran pelea. Ésa es mi favorita entre las dos.

¿El Halcón Milenario o la Estrella de la Muerte?

Halcón Milenario. Cuanto más pequeña sea la nave y más rápida y maniobrable, mejor. Así que dame un X-Wing o un A-Wing. La Estrella de la Muerte es demasiado grande y no hace nada.

¿Eliges las películas clásicas de los años 70-80 o las del siglo XXI?

Bueno, son tres trilogías. Prefiero los episodios 1, 2 y 3, luego los episodios 4, 5, 6, y no me gustan los episodios 7, 8, 9.

¿Y cuál crees que será tu mejor compañero? ¿R2-D2 o BB-8?

BB-8. BB-8 es divertido. R2 es genial, me encanta R2, el authentic, pero sí, BB-8 parece divertido y tiene una personalidad peculiar. Creo que nos llevaríamos muy bien.

Ya has visto el nuevo uniforme, ¿verdad?

No lo he visto todavía. Probablemente lo veré el día del partido. El año pasado pude presentar un juego de Pokémon en Japón, por lo que presentar un juego de Star Wars aquí será muy especial para mí.

Un mensaje a los aficionados:

Soy Trevor Bauer de los Diablos Rojos del México. Los invito a todos a ver el juego de Star Wars por ESPN. Va a ser un gran día aquí, pero no todo el mundo podrá venir al estadio. Entonces, si no puedes venir al estadio, mira el partido por televisión. Va a ser divertido. Estoy lanzando, así que agradezco su apoyo… o tu odio. Cualquiera de los dos, pero sintoniza el juego.